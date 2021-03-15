Кинопремия Оскар: объявлены номинанты этого года

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня, 15 марта, Приянка Чопра и Ник Джонас в прямом эфире объявили полный список номинаций на премию “Оскар”. Об этом сообщается на сайте Академии кинематографических искусств и наук США, передает УНН.

Детали

Голливудская пара Приянка Чопра и Ник Джонас объявили номинации на 93-ю премию “Оскар”. Так, в номинации “Лучшая картина” фигурируют фильмы “Земля кочевников”, “Манк”, “Суд над чикагской семеркой”, “Перспективная девушка”, “Отец”, “Звук металла”, “Иуда и Темный мессия”.

В номинации “Лучший режиссер” представлены Хлоя Чжао (“Земля кочевников”), Дэвид Финчер (“Манк”), Эмеральд Феннелл (“Перспективная девушка”), Ли Айзек Чанг (“Минар”) и Томас Винтерберг (“Еще по одной” ).

Другие номинации

“Лучший актер в роли первого плана”: Чадвик Боузман (“Черное дно Ма Рейни”), Риз Ахмед (“Звук металла”), Энтони Хопкинс (“Отец”), Гарри Олдман (“Манк”), Стивен Ян (“Минар ”).

“Лучшая актриса в роли первого плана”: Виола Дэвис (“Черное дно Ма Рейни”), Ванесса Кирби (“Части женщины”), Фрэнсис МакДорманд (“Земля кочевников”), Кэри Маллиган (“Перспективная девушка”), Эндрю Дэй (“Соединенные Штаты против Билли Холидей”).

“Лучший актер в роли второго плана”: Саша Барон Коэн (“Суд над Чикагской семеркой”), Даниэль Калуя (“Иуды и Темный мессия”), Лесли Одом-младший (“Одна ночь в Майами”), Пол Раси (“Звук металла”), Лакит Стэнфилд (“Иуды и Темный мессия”).

“Лучшая актриса в роли второго плана”: Мария Бакалова (“Борат: Следующий фильм”), Гленн Клоуз (“Сельская элегия”), Оливия Колман (“Отец”), Юн Ю Чжун (“Минар”), Аманда Сайфред (“Манк”).

“Лучший оригинальный сценарий”: “Суд над чикагской семеркой”, “Перспективная девушка”, “Иуды и Темный мессия”, “Минар”, “Звук металла”.

“Лучший адаптированный сценарий”: “Земля кочевников”, “Белый тигр”, “Отец”, “Одна ночь в Майами”, “Борат: Следующий фильм”.

“Лучшая операторская работа”: “Земля кочевников”, “Манк”, “Суд над чикагской семеркой”, “Новости со всего мира”, “Звук металла”.

“Лучший монтаж”: “Земля кочевников”, “Суд над чикагской семеркой”, “Перспективная девушка”, “Звук металла”, “Отец”.

“Лучший анимационный фильм”: “Душа”, “Вперед”, “Волчья стая”, “Над месяцем”, “Барашек Шон: Фармагедон”.

“Лучший зарубежный фильм”: “Еще по одной”, “Жизнь впереди”, “Лучшие дни”, “Мужчина, который продал свою кожу”, “Quo Vadis, Aida?”.

“Лучший документальный фильм”: “Коллектив”, “Лагерь Укроп”, “Агент кротов”, “Мой учитель осьминог”, “Время”.

“Лучший саундтрек”: “Душа”, “Манк”, “Пять солдат”, “Полуночное небо”, “Новости со всего мира”.

“Лучшая песня”: “Суд над чикагской семеркой”, “Жизнь впереди”, “Одна ночь в Майами”, “Евровидение: История огненной саги”, “Иуды и Темный мессия”.

“Лучшие визуальные эффекты”: “Тенет”, “Полуночное небо”, “Душа”, “Любовь и монстры”, “Один и единственный Иван”.

Напомним, что 93-я церемония вручения премии “Оскар” состоится 25 апреля 2021 года.

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