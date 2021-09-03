Власти Китая "взялись за телевидение": запрет на восхваление Запада, "показ социалистической культуры" и другие детали

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 29743 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 132735 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 136315 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 198680 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 234453 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 141699 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 133270 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 212741 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125600 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184966 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 138710 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 150235 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 142412 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 113455 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 119491 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 234453 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 212741 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 370016 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 336541 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 320583 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

10:45 • 39443 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 119491 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 109618 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 198680 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 147360 просмотра
Актуальное
Власти Китая "взялись за телевидение": запрет на восхваление Запада, "показ социалистической культуры" и другие детали

Власти Китая "взялись за телевидение": запрет на восхваление Запада, "показ социалистической культуры" и другие детали

Киев  •  УНН

 • 25534 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Государственное управление радио и телевидения КНР опубликовало уведомление о повышении качества программ с целью “удовлетворения духовных и культурных потребностей народа”. УНН разобрался какие требования поставят китайским телевизионщикам.

Детали

Культурный рынок Китая, отмечается в публикации, “больше не будет раем для женоподобных звезд, а новости и общественное мнение не будут ориентированы на восхваление западной культуры”. Также ведомство призвало продвигать “прекрасную традиционную китайскую культуру, революционную культуру и социалистическую культуру”.

В документе отмечается, что во имя укрепления любви к партии и стране, защиты морали и ценностей, продвижения культуры и искусства организациям теле- и радиовещания рекомендуется соблюдать ряд конкретных требований. В частности, им следует более внимательно подходить к подбору ведущих и гостей передач, учитывать их политическую грамотность, нравственное поведение, уровень профессионального мастерства. При этом рекомендуется не допускать к работе и не приглашать на передачи тех, кто далек от партии и народа, кто нарушает законы и правила, не придерживается правил социальной справедливости, нарушает общественный порядок и традиции, поступает безнравственно.

Ведомство рекомендовало не показывать реалити-шоу с участием детей знаменитостей и вообще не показывать передач, развивающих поклонение звездам. Кроме того, рекомендуется строго контролировать выбор актеров для различных шоу, их манеру выступать, костюмы и макияж, решительно пресекая появление “женоподобных мужчин” и другие “отклонения” от эстетических норм. Не рекомендуется также в таких шоу обсуждать состояние людей, факты личной жизни, слухи и прочее.

Ранее

Власти КНР направили в китайские СМИ рекомендации не транслировать в прямом эфире церемонию вручения премии “Оскар” и уменьшить внимание к освещению наград. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, это вызвано тем, что картина о гонконгских протестах 2019 года “Не разделяй” (Do Not Split, 2020) была номинирована Американской академией киноискусств на звание лучшего документального короткометражного фильма.

Позже, китайские соцсети и поисковики удаляли новости и сообщения, посвященные победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма “Земля кочевников” на 93-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы