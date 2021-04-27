Китайським ЗМІ заборонили писати про перемогу на Оскарі режисерки Хлої Чжао

Деталі

Хлоя Чжао, яка народилася в Китаї, але в шкільному віці переїхала в США, стала першою в історії китаянкою, яка завоювала “Оскар” в номінації “Кращий режисер”.

Однак відділ пропаганди Компартії КНР заборонив державним медіа писати про успіх Чжао через її “минулі публічні висловлювання”, розповіли The Wall Street Journal джерела в місцевих ЗМІ. Раніше Чжао піддали критиці в китайській пресі за інтерв’ю журналу Filmmaker 2013 року, в якому вона говорила, що в Китаї всюди брехня.

Як помітили в The Wall Street Journal, в даний час пошукові запити про Чжао на найбільших в КНР пошукових платформах Baidu і Sogou ведуть тільки на попередні новини про режисерку або на віддалені матеріали про “Оскар”. Також видаляються повідомлення користувачів про Чжао в соцмережах Weibo, Wechat і Zhihu.

Серед великих державних ЗМІ Китаю про перемогу Чжао на “Оскарі” написало тільки англомовне державне видання Global Times, яке закликало режисерку в своєму матеріалі “стати більш зрілою” і “уникати непорозумінь”.

Довідка

Фільм “Земля кочівників” був удостоєний головних нагород Американської і Британської кіноакадемій, “Золотого глобуса”, а також Венеціанського кінофестивалю. Сама Хлоя Чжао стала другою — після Кетрін Бігелоу — в історії жінкою, що отримала режисерський “Оскар”.

Доповнення

Раніше влада КНР направила в китайські ЗМІ рекомендації не транслювати в прямому ефірі церемонію вручення премії “Оскар” і зменшити увагу до висвітлення нагород. Як повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, це викликано тим, що картина про гонконгзькі протести 2019 року “Не розділяй” (Do Not Split, 2020) була номінована Американською академією кіномистецтва на звання кращого документального короткометражного фільму.