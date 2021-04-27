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Китайским СМИ запретили писать о победе на Оскаре режиссера Хлои Чжао

Китайским СМИ запретили писать о победе на Оскаре режиссера Хлои Чжао

Киев  •  УНН

 • 18425 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Китайские соцсети и поисковики удаляют новости и сообщения, посвященные победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма “Земля кочевников” на 93-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Хлоя Чжао, родившаяся в Китае, но в школьном возрасте переехавшая в США, стала первой в истории китаянкой, завоевавшей “Оскар” в номинации “Лучший режиссер”.

Однако отдел пропаганды Компартии КНР запретил государственным медиа писать об успехе Чжао из-за ее “прошлых публичных высказываний”, рассказали The Wall Street Journal источники в местных СМИ. Ранее Чжао подвергли критике в китайской прессе за интервью журналу Filmmaker 2013 года, в котором она говорила, что в Китае повсюду ложь.

Как заметили в The Wall Street Journal, в настоящее время поисковые запросы о Чжао на крупнейших в КНР поисковых платформах Baidu и Sogou ведут только на предыдущие новости о режиссере или на удаленные материалы об “Оскаре”. Также удаляются сообщения пользователей о Чжао в соцсетях Weibo, Wechat и Zhihu.

Среди крупных государственных СМИ Китая про победу Чжао на “Оскаре” написало только англоязычное государственное издание Global Times, призвавшее режиссера в своем материале “стать более зрелой” и “избегать трений”.

Справка

Фильм “Земля кочевников” был удостоен главных наград Американской и Британской киноакадемий, “Золотого глобуса”, а также Венецианского кинофестиваля. Сама Хлоя Чжао стала второй — после Кэтрин Бигелоу — в истории женщиной, получившей режиссерский “Оскар”.

Дополнение

Ранее власти КНР направили в китайские СМИ рекомендации не транслировать в прямом эфире церемонию вручения премии “Оскар” и уменьшить внимание к освещению наград. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, это вызвано тем, что картина о гонконгских протестах 2019 года “Не разделяй” (Do Not Split, 2020) была номинирована Американской академией киноискусств на звание лучшего документального короткометражного фильма.

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