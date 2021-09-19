Фільм "Белфаст" переміг на кінофестивалі в Торонто

Деталі

Напівбіографічна драма британського режисера Кеннета Брана оповідає про дитинство одного хлопчика, роль якого виконав десятирічний Джуд Хілл. У Торонто відбулася світова прем’єра фільму, в широкий прокат він вийде 12 листопада.

TIFF проходив з 9 по 18 вересня. У 2021 році на ньому було представлено 132 кінокартини.

Довідково

Кінофестиваль в Торонто проводиться з 1976 року і є одним з найбільших у світі. На відміну від інших кінофестивалів, на TIFF немає офіційного журі, а головною нагородою є “Приз глядацьких симпатій”, що присуджується за результатами глядацького голосування. У 2020 році переможцем став фільм “Земля кочівників” (Nomadland), працюючої з США китаянки Хлої Чжао.