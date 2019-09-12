Филиппины озвучили сумму, которую готовы потратить на борьбу с АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Министерство бюджета и управления Филиппин выделит 82,5 млн песо (почти 1,6 млн долл. США) на меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения африканской чумы свиней (АЧС) в стране, передает УНН со ссылкой на philstar.com.
Такое решение было принято во вторник, 10 сентября.
"В частности, около 31,8 млн песо (612,2 тыс. долл.) будет направлено на поддержание мер безопасности в международных аэропортах. 27,7 млн песо (533 тыс. долл.) будет использовано для тестирования образцов мяса и мясных продуктов. Еще на 17,6 млн песо (338 тыс. долл.) будет профинансирована деятельность надзирательных и мониторинговых служб. А оставшиеся 5,4 млн песо (103,9 тыс. долл.) будут использованы для проведения информационных кампаний", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за АЧС в аэропорту Тайваня будут проверять ручную кладь пассажиров, прибывших из Филиппин.
В Украине, тем временем, в текущем году было зафиксировано уже более 40 вспышек болезни. Но отечественные контроллеры заявляют об успехах борьбы с вирусом, сравнивая динамику его распространения с другими западными странами.
Фермеры и эксперты в оценках эффективности действий контролеров, наоборот, критичны, и называют их малорезультативными.
Так, по словам политика Сергея Тригубенко, Госпродпотребслужба непрофессионально противостоит вирусу и именно поэтому украинские фермеры уже шестой год подряд несут миллионные убытки.