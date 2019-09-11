АЧС: в аэропорту Тайваня будут проверять ручную кладь пассажиров, прибывших из Филиппин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. На этой неделе Тайвань ужесточил контроль за багажом пассажиров из Филиппин, передает УНН со ссылкой на focustaiwan.tw.
Дело в том, что на днях в Республике Филиппины был зафиксирован первый случай африканской чумы свиней (АЧС). А в настоящее время в международном аэропорту Тайвань-Таоюань таможенным проверкам подвергается ручная кладь пассажиров, прибывших из стран, пострадавших от АЧС.
Штрафы за ввоз продуктов из свинины пассажирами из таких стран колеблются в размере от 200 тыс. до 1 млн тайванских долларов.
Напомним, ранее аэропорт Тайваня ужесточил контроль за багажом пассажиров из Сингапура.
Как писал УНН, спустя 6 лет борьбы с АЧС, в Украине до сих пор нет национальной программы по мерам противостояния болезни.
В прошлом году в нашей стране было зафиксировано 145 вспышек вируса, а в этом году - уже более 40.
Но отечественные контроллеры заявляют об успехах борьбы с болезнью, сравнивая динамику ее распространения в Украине и других западных странах.
Фермеры и эксперты в оценках эффективности действий контролеров, наоборот, критичны, и называют их малорезультативными.
В частности по оценкам политика Сергея Тригубенко, Госпродпотребслужба непрофессионально противостоит вирусу и именно поэтому украинские фермеры уже шестой год подряд несут миллионные убытки.