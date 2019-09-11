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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81112 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114029 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105796 просмотра

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6 марта, 14:10 • 112492 просмотра

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АЧС: в аэропорту Тайваня будут проверять ручную кладь пассажиров, прибывших из Филиппин

АЧС: в аэропорту Тайваня будут проверять ручную кладь пассажиров, прибывших из Филиппин

Киев  •  УНН

 • 9373 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. На этой неделе Тайвань ужесточил контроль за багажом пассажиров из Филиппин, передает УНН со ссылкой на focustaiwan.tw.

Дело в том, что на днях в Республике Филиппины был зафиксирован первый случай африканской чумы свиней (АЧС). А в настоящее время в международном аэропорту Тайвань-Таоюань таможенным проверкам подвергается ручная кладь пассажиров, прибывших из стран, пострадавших от АЧС.

Штрафы за ввоз продуктов из свинины пассажирами из таких стран колеблются в размере от 200 тыс. до 1 млн тайванских долларов.

Напомним, ранее аэропорт Тайваня ужесточил контроль за багажом пассажиров из Сингапура.

Как писал УНН, спустя 6 лет борьбы с АЧС, в Украине до сих пор нет национальной программы по мерам противостояния болезни.

В прошлом году в нашей стране было зафиксировано 145 вспышек вируса, а в этом году - уже более 40.

Но отечественные контроллеры заявляют об успехах борьбы с болезнью, сравнивая динамику ее распространения в Украине и других западных странах.

Фермеры и эксперты в оценках эффективности действий контролеров, наоборот, критичны, и называют их малорезультативными

В частности по оценкам политика Сергея Тригубенко, Госпродпотребслужба непрофессионально противостоит вирусу и именно поэтому украинские фермеры уже шестой год подряд несут миллионные убытки.

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