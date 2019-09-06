АЧС: аэропорт Тайваня ужесточил контроль за багажом пассажиров из Сингапура
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Ручная кладь пассажиров, прибывших в международный аэропорт Тайвань-Таоюань из Сингапура, Малайзии, Индонезии и Брунея, будет подвергаться таможенным проверкам. Об этом сообщает focustaiwan.tw, передает УНН.
Соответствующие проверки стартуют сегодня, 6 сентября, в рамках борьбы правительства с африканской чумой свиней (АЧС).
"В настоящее время проверяется ручная кладь всех путешественников, въезжающих в Тайвань из Мьянмы, Китая, России, Монголии, Гонконга, Макао, Филиппин, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Таиланда, Северной Кореи и Южной Кореи.
Несмотря на то, что в Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Брунее вспышки АЧС пока не фиксировались - проверка ручной клади путешественников из этих стран будет некой предупредительной мерой, чтобы держать болезнь в страхе", - заявили в Центральном Аварийном Операционном Центре борьбы с АЧС.
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Издание напоминает, что в августе текущего года Тайвань установил высокие штрафы за ввоз продуктов из свинины пассажирами из других стран: от 200 тыс. до 1 млн тайванских долларов.
Как писал УНН, спустя 6 лет борьбы с АЧС, в Украине до сих пор нет национальной программы по мерам противостояния болезни.
В прошлом году в нашей стране было зафиксировано 145 вспышек вируса, а в этом году - уже более 40.
Но отечественные контроллеры заявляют об успехах борьбы с болезнью, сравнивая динамику ее распространения в Украине и других западных странах.
Фермеры и эксперты в оценках эффективности действий контролеров, наоборот критичны, и называют их малорезультативными.
В частности по оценкам политика Сергея Тригубенко, Госпродпотребслужба непрофессионально противостоит вирусу и именно поэтому украинские фермеры уже шестой год подряд несут миллионные убытки.