В Китае обнаружили нелегальные вакцины от АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. За последние несколько месяцев в Китае обнаружили несколько нелегальных вакцин против африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает euromeatnews.com, передает УНН.
По мнению китайских чиновников, распространение нелегальных вакцин от заболевания может привести к новым вспышкам АЧС. Они напоминают, что ни одна страна мира, включая Китай, до сих пор не утвердила вакцину против АЧС. Поэтому любая деятельность, связанная с производством, продажей и использованием вакцины, является "серьезной противозаконной деятельностью".
"Лицам, которых поймают на нелегальном производстве вакцин, будет навсегда запрещено заниматься деятельностью по изготовлению каких-либо вакцин в Китае", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, китайские ученые ранее заявили о старте клинических испытаний вакцины против АЧС.
Сегодня вакцин от этого вируса в мире не существует.
"И если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС - это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", - считает Сергей Тригубенко.
Отметим, что разработкой вакцин от АЧС занимаются сегодня еще ученые США и Испании.