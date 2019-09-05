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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106725 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119437 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111051 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117267 просмотра

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В Китае обнаружили нелегальные вакцины от АЧС

В Китае обнаружили нелегальные вакцины от АЧС

Киев  •  УНН

 • 29691 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. За последние несколько месяцев в Китае обнаружили несколько нелегальных вакцин против африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает euromeatnews.com, передает УНН.

По мнению китайских чиновников, распространение нелегальных вакцин от заболевания может привести к новым вспышкам АЧС. Они напоминают, что ни одна страна мира, включая Китай, до сих пор не утвердила вакцину против АЧС. Поэтому любая деятельность, связанная с производством, продажей и использованием вакцины, является "серьезной противозаконной деятельностью".

"Лицам, которых поймают на нелегальном производстве вакцин, будет навсегда запрещено заниматься деятельностью по изготовлению каких-либо вакцин в Китае", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, китайские ученые ранее заявили о старте клинических испытаний вакцины против АЧС.

Сегодня вакцин от этого вируса в мире не существует.

"И если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС - это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", - считает Сергей Тригубенко.

Отметим, что разработкой вакцин от АЧС занимаются сегодня еще ученые США и Испании.

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