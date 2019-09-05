У Китаї виявили нелегальні вакцини від АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За останні кілька місяців у Китаї виявили декілька нелегальних вакцин проти африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє euromeatnews.com, передає УНН.
На думку китайських чиновників, розповсюдження нелегальних вакцин від захворювання може призвести до нових спалахів АЧС. Вони нагадують, що жодна країна світу, включаючи Китай, досі не затвердила вакцину проти АЧС. Тому будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом, продажем та використанням вакцини, є "серйозною протизаконною діяльністю".
"Особам, яких впіймають на нелегальному виробництві вакцин, буде назавжди заборонено займатися діяльністю із виготовлення будь-яких вакцин у Китаї", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, китайські вчені раніше заявили про старт клінічних випробувань вакцини проти АЧС.
Сьогодні вакцин від цього вірусу в світі не існує.
"І якщо розробникам дійсно вдасться створити вакцину від АЧС - це стане справжнім проривом, який заощадить мільйони доларів різним державам світу", - вважає Сергій Тригубенко.
Зауважимо, що розробкою вакцин від АЧС займаються сьогодні ще вчені США та Іспанії.