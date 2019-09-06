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АЧС: аеропорт Тайваню посилив контроль за багажем пасажирів з Сінгапуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Ручна поклажа пасажирів, які прибули в міжнародний аеропорт Тайвань-Таоюань з Сінгапуру, Малайзії, Індонезії і Брунею, буде піддаватися митним перевіркам. Про це повідомляє focustaiwan.tw, передає УНН.

Відповідні перевірки стартують сьогодні, 6 вересня, в рамках боротьби уряду з африканською чумою свиней (АЧС).

"У даний час перевіряється ручна поклажа всіх мандрівників, що в'їжджають в Тайвань з М'янми, Китаю, Росії, Монголії, Гонконгу, Макао, Філіппін, В'єтнаму, Камбоджі, Лаосу, Таїланду, Північної Кореї і Південної Кореї.

Незважаючи на те, що в Сінгапурі, Малайзії, Індонезії та Брунеї спалаху АЧС поки не фіксувалися - перевірка ручної поклажі мандрівників з цих країн буде певним запобіжним заходом, щоб тримати хворобу в страху", - заявили в Центральному аварійному операційному центрі боротьби з АЧС.

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Видання нагадує, що в серпні поточного року Тайвань встановив високі штрафи за ввезення продуктів зі свинини пасажирами з інших країн: від 200 тис. до 1 млн тайванських доларів.

Як писав УНН, через 6 років боротьби з АЧС, в Україні досі немає національної програми щодо заходів протистояння хворобі.

У минулому році в нашій країні було зафіксовано 145 спалахів вірусу, а в цьому році - вже понад 40.

Але вітчизняні контролери заявляють про успіхи боротьби з хворобою, порівнюючи динаміку її поширення в Україні та інших західних країнах.

Фермери і експерти в оцінках ефективності дій контролерів, навпаки критичні, і називають їх малорезультативними.

Зокрема за оцінками політика Сергія Тригубенка, Держпродспоживслужба непрофесійно протистоїть вірусу і саме тому українські фермери вже шостий рік поспіль зазнають мільйонних збитків.

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