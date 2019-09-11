АЧС: в аеропорту Тайваню перевірятимуть ручну поклажу пасажирів, які прибули з Філіппін
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. На цьому тижні Тайвань посилив контроль за багажем пасажирів з Філіппін, передає УНН з посиланням на focustaiwan.tw.
Справа в тому, що на днях в Республіці Філіппіни був зафіксований перший випадок африканської чуми свиней (АЧС). А наразі у міжнародному аеропорту Тайвань-Таоюань під митні перевірки підпадає ручна поклажа пасажирів, які прибули з країн, які постраждали від АЧС.
Штрафи за ввезення продуктів зі свинини пасажирами з таких країн коливаються від 200 тис. до 1 млн тайванських доларів.
Нагадаємо, раніше аеропорт Тайваню посилив контроль за багажем пасажирів з Сінгапуру.
Як писав УНН, через 6 років боротьби з АЧС, в Україні досі немає національної програми щодо заходів протистояння хворобі.
У минулому році в нашій країні було зафіксовано 145 спалахів вірусу, а в цьому році - вже понад 40.
Але вітчизняні контролери заявляють про успіхи боротьби з хворобою, порівнюючи динаміку її поширення в Україні та інших західних країнах.
Фермери і експерти в оцінках ефективності дій контролерів, навпаки, критичні, і називають їх малорезультативними.
Зокрема за оцінками політика Сергія Тригубенка, Держпродспоживслужба непрофесійно протистоїть вірусу і саме тому українські фермери вже шостий рік поспіль зазнають мільйонних збитків.