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Філіппіни озвучили суму, яку готові витратити на боротьбу з АЧС

Філіппіни озвучили суму, яку готові витратити на боротьбу з АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Міністерство бюджету та управління Філіппін виділить 82,5 млн песо (майже 1,6 млн дол. США) на заходи, спрямовані на запобігання подальшого розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС) у країні, передає УНН із посиланням на philstar.com.

Таке рішення було прийнято у вівторок, 10 вересня.

"Зокрема, близько 31,8 млн песо (612,2 тис. дол.) буде направлено на підтримку заходів безпеки в міжнародних аеропортах. 27,7 млн песо (533 тис. дол.) буде використано для тестування зразків м'яса і м'ясних продуктів. Ще на 17,6 млн песо (338 тис. дол.) буде профінансована діяльність наглядових і моніторингових служб. А решта 5,4 млн песо (103,9 тис. дол.) будуть використані для проведення інформаційних кампаній", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через АЧС в аеропорту Тайваню перевірятимуть ручну поклажу пасажирів, які прибули з Філіппін.

В Україні, тим часом, у поточному році було зафіксовано вже більше 40 спалахів хвороби. Але вітчизняні контролери заявляють про успіхи боротьби з вірусом, порівнюючи динаміку його поширення з іншими західними країнами.

Фермери і експерти в оцінках ефективності дій контролерів, навпаки, критичні, і називають їх малорезультативними.

Так, за словами політика Сергія Тригубенка, Держпродспоживслужба непрофесійно протистоїть вірусу і саме тому українські фермери вже шостий рік поспіль зазнають мільйонних збитків.

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