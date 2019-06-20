Филарет вместе со своими епископами вышел из ПЦУ - Заря
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Православная церковь Украины будет считать, что Филарет вместе с тремя верными ему епископами вышел из нее. Об этом заявил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Нам очень жаль все это наблюдать. В течение полугода сотни людей публично и приватно, в личных разговорах, единолично, коллективно, объясняли, что нельзя Церковь, которая объединилась, которая стоит на пути утверждения, признание мировым православием, разделять теми мыслями, теми идеями, которые патриарх пытается подавать как правильные и необходимые. Патриарх никого не слышит. Поэтому решение будет за Священным Синодом, но моя оценка такова: патриарх Филарет и те, кто вместе с ним был на собрании, они выделились, выйдя из Православной церкви Украины", - отметил он.
По его словам, мнение Филарета о том, что Киевский Патриархат был создан ранее ПЦУ, ошибочно, поскольку ПЦУ является продолжателем всей более тысячелетней истории становления украинского православия и именно за это она получила Томос.
"Я думаю, что Священный Синод просто это констатирует, что они по своему собственному желанию вышли из состава Православной церкви Украины. В рамках ПЦУ он уже не будет иметь никаких полномочий", - подчеркнул Зоря.
При этом он добавил, что каких-либо санкций - запретов богослужения и т.д. относительно отделенных со стороны ПЦУ не будет.
Напомним, во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, который участники назвали его "поместным собором" и решили возобновить деятельность патриархата.