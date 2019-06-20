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Філарет разом зі своїми єпископами вийшов з ПЦУ - Зоря

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Православна церква України буде вважати, що Філарет разом із трьома вірними йому єпископами вийшов із неї. Про це заявив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Філарет разом зі своїми єпископами вийшов з ПЦУ - Зоря

"Нам дуже прикро все це спостерігати. Протягом півроку сотні людей публічно і приватно, в особистих розмовах, одноосібно, колективно, пояснювали, що не можна Церкву, яка об'єдналась, яка стоїть на шляху утвердження, визнання світовим православ'ям, розділяти тими думками, тими ідеями, які патріарх намагається подавати як правильні й необхідні. Патріарх нікого не чує. Тому рішення буде за Священним Синодом, але моя оцінка є така: патріарх Філарет і ті, хто разом із ним був на зборах, вони виокремилися, вийшовши з Православної церкви України", - зазначив він.

За його словами, думка Філарета про те, що Київський Патріархат був створений раніше ПЦУ, хибна, оскільки ПЦУ є продовжувачем всієї понад тисячолітньої історії становлення Українського православ'я і саме за це вона отримала Томос.

"Я думаю, що Священний Синод просто це констатує, що вони за своїм власним бажанням вийшли зі складу Православної церкви України. В рамках ПЦУ він вже не буде мати жодних повноважень", - наголосив Зоря.

При цьому він додав, що якихось санкцій – заборон богослужіння тощо щодо виокремлених з боку ПЦУ не буде.

Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату.

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