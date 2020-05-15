Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" этапировали в Таганрог
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Муслима Алиева этапировали в Таганрог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Крымской солидарности.
“Политзаключенный Муслим Алиев был этапирован из следственного изолятора в Ростове-на-Дону в аналогичное пенитенциарное учреждение в Таганроге”, — сказано в сообщении.
Сказано, что супруга политзаключенного Муслима Алиева, Наджие Алиева сообщила о том, что её муж содержится в одиночной камере в ФКУ “Следственный изолятор № 2 ГУФСИН России по Ростовской области” с 19 апреля 2020 года.
“Вчера, 14 мая, ему разрешили официальный звонок, который длился 10 минут, в общей сложности. Находится он в спецблоке, в одиночной камере. На условия содержания особо не жаловался, единственное, о чем сказал, что холодно”, — сказала Наджие Алиева.
Она отметила, что начальник СИЗО передал заключенному информацию о том, что у него родился первый внук, а также ему передали продукты питания.
Напомним, что дело против “Хизб-ут-Тахрир” было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с “Хизб ут-Тахрир” в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усейн Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.
В апреле сообщалось, что в России собирались рассмотреть апелляцию на приговор фигурантам ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир”.