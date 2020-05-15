Фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" етапували в Таганрог
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір", політв'язня Мусліма Алієва етапували в Таганрог. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Кримської солідарності.
"Політв'язень Муслім Алієв був етапований зі слідчого ізолятора в Ростові-на-Дону в аналогічну пенітенціарну установу в Таганрозі", - сказано в повідомленні.
Сказано, що дружина політв'язня Мусліма Алієва, Наджах Алієва повідомила про те, що її чоловік утримується в одиночній камері в ФКУ "Слідчий ізолятор № 2 ГУФСВП Росії по Ростовській області" з 19 квітня 2020 року.
"Вчора, 14 травня, йому дозволили офіційний дзвінок, який тривав 10 хвилин, в цілому. Знаходиться він у спецблоці, в одиночній камері. На умови утримання особливо не скаржився, єдине, про що сказав, що холодно", - сказала Наджі Алієва.
Вона зазначила, що начальник СІЗО передав ув'язненому інформацію про те, що у нього народився перший онук, а також йому передали продукти харчування.
Нагадаємо, що справа проти "Хізб-ут-Тахрір" було ініційовано навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв'язках з "Хізб ут-Тахрір" в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усейн Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Енвер Бекіров і Вадим Сірук.
У квітні повідомлялося, що в Росії збиралися розглянути апеляцію на вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".