ФИФА применит санкции в случае подтверждения допинга в российском футболе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) применит санкции, если будут доказаны случаи употребления допинга российскими футболистами, о которых говорится в докладе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), подготовленным под руководством Ричарда Макларена. Об этом в среду, 28 декабря заявил глава ФИФА Джанни Инфантино в Дубае, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Если случаи допинга были скрыты и получат подтверждение в ходе расследования, ФИФА и УЕФА примут необходимые меры и применят санкции", - сказал Д.Инфантино.
В докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена многократно упоминается имя вице-премьера России Виталия Мутко, ранее занимавшего должность министра спорта РФ, как человек, который, вероятно, непосредственно причастен к государственной программы поддержки допинга в российском спорте, в частности , сокрытию случаев применения допинга в российском футболе.
Также В.Мутко является президентом Российского футбольного союза и членом исполкома ФИФА, в правительстве РФ он отвечает за подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 года.