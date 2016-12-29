ФІФА застосує санкції у разі підтвердження допінгу в російському футболі

“Якщо випадки допінгу були приховані і отримають підтвердження в ході розслідування, ФІФА та УЄФА приймуть необхідні заходи і застосують санкції”, — сказав Д.Інфантіно.

У доповіді незалежної комісії ВАДА під керівництвом Річарда Макларена багаторазово згадується ім’я віце-прем’єра Росії Віталія Мутко, який раніше обіймав посаду міністра спорту РФ, як людина, яка, імовірно, безпосередньо причетна до державної програми підтримки допінгу в російському спорті, зокрема, приховування випадків застосування допінгу в російському футболі.

Також В.Мутко є президентом Російського футбольного союзу і членом виконкому ФІФА, в уряді РФ він відповідає за підготовку Чемпіонату світу з футболу 2018 року.