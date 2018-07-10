ФИФА стала финансово и политически зависимой от России - нардеп

По его словам, между лозунгами “Вива Италия” и “Слава Украине” нет никакой разницы.

Позицию ФИФА относительно хорватских футболистов политик объяснил зависимостью организации от РФ.

“Футбол перестал быть просто спортивной игрой, а стал большим бизнесом. Поэтому ФИФА стала финансово и политически зависимой. В данном случае от России. Ведь ни для кого не секрет, и это написано на рекламных щитах вдоль поля, российский „Газпром“ является спонсором ФИФА и платит ей значительные средства. Поэтому эта футбольная организация, которая при сомнительных обстоятельствах приняла решение о проведении Мундиаля-2018 в России, сейчас склонила голову перед „Газпромом“ и решила наказать двух хорватских футболистов”, — написал Рыбак.

Нардеп ждет реакции на ситуацию с травлей хорватских футболистов от официального Киева, а также отметил, что за время проведения чемпионата мира в России “от рук российских наемников и кадровых военных погибло более 20 украинцев, которые защищают родину, и 51 ранен”.

Рыбак добавил, что россияне могут вести себя “так вызывающе” и давить на ФИФА еще и по тем причинам, “что в ходе чемпионата Россия реструктуризировала Хорватии часть долга за газ”.

“Наверное, надеялись, что хорваты в ответ сольют игру с Россией. Но те доказали неподкупность, в присутствии своей госпожи президента страны Колинда Грабарь-Китарович, и выиграли у российской сборной. Это разозлило не только Путина”, - считает нардеп.

Напомним, на защиту хорватских футболистов официально выступила Федерация футбола Украины. Президент ФФУ обратился в УЕФА и ФИФА с соответствующими письмами, в которых разъяснил, что выражение “Слава Украине” не нарушает никаких дисциплинарных правил международной футбольной общественности.

Также напомним, что пользователи соцсетей в Украине обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook. Приобщиться к такому флешмобу демонстрации поддержки хорватским футболистам призывают украинские журналисты, общественные деятели и политики.

Сегодня под посольством Хорватии неравнодушные болельщики футбола планируют собраться в 17:00, чтобы в очередной раз показать свою поддержку хорватской футбольной сборной, а также Огневу Вукоевичу и Домагою Виде.