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ФІФА стала фінансово і політично залежною від Росії - нардеп

ФІФА стала фінансово і політично залежною від Росії - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Дії ФІФА і дисциплінарне стягнення щодо Огнєва Вукоєвича, а також попередження Домагою Віді, колишнім гравцям київського "Динамо", за привітання українським вболівальникам, які їх підтримували у матчі з Росією гаслом "Слава Україні", є некоректними. Про це у Facebook зазначив нардеп Іван Рибак, передає УНН.

За його словами, між гаслом “Віва Італія” і “Слава Україні” немає жодної різниці.

Позицію ФІФА стосовно хорватських футболістів політик пояснив залежністю організації від РФ.

“Футбол перестав бути просто спортивною грою, а став великим бізнесом. Тому ФІФА стала фінансово і політично залежною. У даному випадку від Росії. Адже ні для кого не секрет, і це написано на рекламних щитах вздовж поля, що російський „Газпром“ є спонсором ФіФА і платить їй значні кошти. Тому ця футбольна організація, котра за сумнівних обставин прийняла рішення про проведення Мундіалю-2018 у Росії, зараз схилила голову перед „Газпромом“ і вирішила покарати двох хорватських футболістів”, — написав Рибак.

Нардеп чекає реакції на ситуацію зі цькуванням хорватських футболістів від офіційного Києва, а також зауважив, що за час проведення чемпіонату світу в Росії “від рук російських найманців і кадрових військових загинуло більше 20 українців, які захищають батьківщину, і 51 поранений”.

Рибак додав, що росіяни можуть поводити себе “так зухвало” та тиснути на ФІФА ще й з тих причин, “що в ході чемпіонату Росія реструктуризувала Хорватії частину боргу за газ”.

“Напевно, сподівалися, що хорвати у відповідь злиють гру з Росією. Але ті довели непідкупність, за присутності своєї пані президента країни Колінди Грабар-Китарович, і виграли у російської збірної. Це роздратувало не тільки Путіна”, — вважає нардеп.

Нагадаємо, на захист хорватських футболістів офіційно виступила Федерація футболу України. Президент ФФУ звернувся до УЄФА та ФІФА з відповідними листами, в яких роз’яснив, що вислів “Слава Україні” не порушує жодних дисциплінарних правил міжнародної футбольної спільноти.

Також нагадаємо, що користувачі соцмереж в Україні обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook. Долучитися до такого флешмобу демонстрації підтримки хорватським футболістам закликають українські журналісти, громадські діячі та політики.

Сьогодні під посольством Хорватії небайдужі вболівальники футболу планують зібратися о 17:00, щоб вкотре засвідчити свою підтримку хорватській футбольній збірній, а також Огнєву Вукоєвичу і Домагою Віді.

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