ФИФА наложила штраф: клуб Зинченко ушел от запрета на осуществление трансферов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Дисциплинарный комитет ФИФА вынес приговор английском "Манчестер Сити" относительно дела о нарушении правил подписания игроков до 18 лет, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Комитет установил, что "Манчестер Сити" нарушил, в частности, статью 19 Регламента ФИФА о статусе и передачу игроков.
Дисциплинарный комитет принял во внимание тот факт, что "Манчестер Сити" признал свою вину, и наложил на клуб штраф в размере 370 тыс. Швейцарских франков. Таким образом, "горожане" избежали трансферного бана.
Как сообщал УНН, лондонский "Челси" получил трансферный бан за похожую ситуацию с подписанием контракта с игроком до 18 лет.