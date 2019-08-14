ФІФА наклала штраф: клуб Зінченка уникнув заборони на здійснення трансферів

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Дисциплінарний комітет ФІФА виніс вирок англійському "Манчестер Сіті" стосовно справи про порушення правил підписання гравців до 18 років, інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Комітет встановив, що "Манчестер Сіті" порушив, зокрема, статтю 19 Регламенту ФІФА про статус і передачу гравців.

Дисциплінарний комітет прийняв до уваги той факт, що "Манчестер Сіті" визнав свою провину, і наклав на клуб штраф в розмірі 370 тис. швейцарських франків. Таким чином, "міщани" уникнули трансферного бану.

Як повідомляв УНН, лондонський "Челсі" отримав трансферний бан за схожу ситуацію із підписанням контракту з гравцем до 18-ти років.

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