ФІФА застосувала трансферний бан до суперника "Динамо" по Лізі Європи

Було виявлено, що "Челсі" порушив трансфери та реєстрацію двадцяти дев'яти неповнолітніх гравців і здійснення декількох інших порушень, пов'язаних з вимогами до реєстрації гравців.

Дисциплінарний комітет наклав на "Челсі" заборону на реєстрацію нових гравців на національному та міжнародному рівнях протягом наступних двох повних і послідовних періодів реєстрації (два трансферних вікна). Ця заборона поширюється на клуб в цілому - за винятком жіночих і міні-футбольних команд.

Крім того, клуб був оштрафований на 600 тис. швейцарських франків і йому було надано термін в 90 днів для врегулювання ситуації за участю неповнолітніх гравців.

Примітно, що подібні покарання раніше отримали зіркові іспанські клуби – "Барселона" та "Атлетіко".

Нагадаємо, у швейцарському Ньйоні відбулася процедура жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Останній представник єврокубкової весни від України "Динамо" отримав в опоненти 17-ту команду в рейтингу УЄФА лондонський "Челсі", який на минулій стадії впорався із "Мальме" (3:0, 2:1).