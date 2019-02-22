Ліга Європи: "Динамо" зустрінеться із "Челсі" в 1/8 фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулася процедура жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.
Останній представник єврокубкової весни від України "Динамо" отримав в опоненти 17-ту команду в рейтингу УЄФА лондонський "Челсі", який на минулій стадії впорався із "Мальме" (3:0, 2:1).
Натомість кривдник "Шахтаря" – "Айнтрахт" Ф зіграє із міланським "Інтером". "Зеніт" українця Ракицького протистоятиме іспанському "Вільяреалу".
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До вашої уваги результати інших пар:
"Динамо" Загреб – "Бенфіка"
"Наполі" – "Зальцбург"
"Валенсія" – "Краснодар"
"Севілья" – "Славія"
"Валенсія" – "Краснодар"
"Арсенал" – "Ренн".
Зауважимо, що поєдинки даної фази пройдуть 7 і 14 березня.