Лига Европы: "Динамо" встретится с "Челси" в 1/8 финала

Последний представитель еврокубковой весны от Украины "Динамо" получил в оппоненты 17-ю команду в рейтинге УЕФА лондонский "Челси", который в прошлой стадии справился с "Мальме" (3:0, 2:1).

Зато обидчик "Шахтера" - "Айнтрахт" Ф сыграет с миланским "Интером". "Зенит" украинца Ракицкого будет противостоять испанскому "Вильярреалу".

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Вашему вниманию результаты других пар:

"Динамо" Загреб - "Бенфика"

"Наполи" - "Зальцбург"

"Валенсия" - "Краснодар"

"Севилья" - "Славия"

"Валенсия" - "Краснодар"

"Арсенал" - "Ренн".

Отметим, что поединки данной фазы пройдут 7 и 14 марта.