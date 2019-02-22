Лига Европы: "Динамо" встретится с "Челси" в 1/8 финала
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.
Последний представитель еврокубковой весны от Украины "Динамо" получил в оппоненты 17-ю команду в рейтинге УЕФА лондонский "Челси", который в прошлой стадии справился с "Мальме" (3:0, 2:1).
Зато обидчик "Шахтера" - "Айнтрахт" Ф сыграет с миланским "Интером". "Зенит" украинца Ракицкого будет противостоять испанскому "Вильярреалу".
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Вашему вниманию результаты других пар:
"Динамо" Загреб - "Бенфика"
"Наполи" - "Зальцбург"
"Валенсия" - "Краснодар"
"Севилья" - "Славия"
"Валенсия" - "Краснодар"
"Арсенал" - "Ренн".
Отметим, что поединки данной фазы пройдут 7 и 14 марта.