Дебютний гол Соля вивів "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На НСК “Олімпійський” відбувся поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА за участі “Динамо” та “Олімпіакоса”, передає кореспондент УНН.
Затяжна атака киян обернулася голом на 32 хвилині зустрічі. Напад третім темпом обернувся прострілом Миколенка на ближню стійку, де іспанський новачок Фран Соль вдало підставив ногу — м’яч влетів під поперечину. У першому таймі Соль втратив гольовий шанс, не пробивши воротаря з кількох метрів.
Найкращий момент гості згаяли на 74 хвилині, коли Ахмед Хассан завдав підступного удару з-під захисника, але Бойко виявився на місці.
Таким чином 1:0 і за підсумками двох матчів 3:2 на користь “Динамо”.
Примітно, що Вербич пропустить перший матч 1/8 фіналу через дискваліфікацію (перебір карток).