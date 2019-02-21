Дебютный гол Соля вывел "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На НСК “Олимпийский” состоялся поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с участием “Динамо” и “Олимпиакоса”, передает корреспондент УНН.
Затяжная атака киевлян обернулась голом на 32 минуте встречи. Нападение третьим темпом обернулось прострелом Миколенко на ближнюю штангу, где испанский новичок Фран Соль удачно подставил ногу — мяч влетел под перекладину. В первом тайме Соль потерял голевой шанс, а не пробив вратаря с нескольких метров.
Лучший момент гости упустили на 74 минуте, когда Ахмед Хассан нанес коварный удар из-под защитника, но Бойко оказался на месте.
Таким образом 1:0 и по итогам двух матчей 3:2 в пользу “Динамо”.
Примечательно, что Вербич пропустит первый матч 1/8 финала из-за дисквалификации (перебор карточек).