ФИФА применила трансферный бан к сопернику "Динамо" по Лиге Европы

Было обнаружено, что "Челси" нарушил трансферы и регистрации двадцати девяти несовершеннолетних игроков и осуществление нескольких других нарушений, связанных с требованиями к регистрации игроков.

Дисциплинарный комитет наложил на "Челси" запрет на регистрацию новых игроков на национальном и международном уровнях в течение следующих двух полных и последовательных периодов регистрации (два трансферных окна). Этот запрет распространяется на клуб в целом - за исключением женских и мини-футбольных команд.

Кроме того, клуб был оштрафован на 600 тыс. швейцарских франков и ему было предоставлено срок в 90 дней для урегулирования ситуации с участием несовершеннолетних игроков.

Примечательно, что подобные наказания ранее получили звездные испанские клубы - "Барселона" и "Атлетико".

Напомним, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Последний представитель еврокубковой весны от Украины "Динамо" получил в оппоненты 17-ю команду в рейтинге УЕФА лондонский "Челси", который в прошлой стадии справился с "Мальме" (3:0, 2:1).