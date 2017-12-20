ФИФА может запретить "Барселоне" проводить трансферы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. ФИФА рассмотрит неправомерные переговоры ФК "Барселона" с нападающим мадридского "Атлетико" Гризманн, информирует УНН со ссылкой на AS.
"Атлетико" направил жалобу в ФИФА на действия "Барселоны" в направлении нападающего "матрасников" Гризманн. Решение ФИФА может быть разносторонним - от наложения штрафа на "сине-гранатовых", до отказа оформления перехода француза и вообще трансферного бана.
Отмечено, что в начале жалоба будет рассмотрена Комитетом по статусу игроков ФИФА, а дальше может попасть в Дисциплинарный комитет организации.
Как сообщал УНН, Месси получил два трофея за выступления в чемпионате Испании.