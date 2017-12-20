ФИФА может запретить "Барселоне" проводить трансферы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74738 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89214 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91832 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110193 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101294 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104961 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111936 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122923 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134489 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ФИФА может запретить "Барселоне" проводить трансферы

ФИФА может запретить "Барселоне" проводить трансферы

Киев  •  УНН

 • 11350 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. ФИФА рассмотрит неправомерные переговоры ФК "Барселона" с нападающим мадридского "Атлетико" Гризманн, информирует УНН со ссылкой на AS.

"Атлетико" направил жалобу в ФИФА на действия "Барселоны" в направлении нападающего "матрасников" Гризманн. Решение ФИФА может быть разносторонним - от наложения штрафа на "сине-гранатовых", до отказа оформления перехода француза и вообще трансферного бана.

Отмечено, что в начале жалоба будет рассмотрена Комитетом по статусу игроков ФИФА, а дальше может попасть в Дисциплинарный комитет организации.

Как сообщал УНН, Месси получил два трофея за выступления в чемпионате Испании.

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