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ФІФА може заборонити "Барселоні" проводити трансфери

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. ФІФА розгляне неправомірні переговори ФК "Барселона" із нападником мадридського "Атлетіко" Антуаном Грізманном, інформує УНН з посиланням на AS.

"Атлетіко" направив скаргу в ФІФА на дії "Барселони" в напрямку нападника "матрацників" Антуана Грізманна. Рішення ФІФА може бути різностороннім – від накладання штрафу на "синьо-гранатових", до відмови оформлення переходу француза та взагалі трансферного бану.

Зазначено, що на початку скарга буде розглянута Комітетом по статусу гравців ФІФА, а далі може потрапити в Дисциплінарний комітет організації.

Як повідомляв УНН, Мессі отримав два трофеї за виступи у чемпіонаті Іспанії.

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