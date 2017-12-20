ФІФА може заборонити "Барселоні" проводити трансфери
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. ФІФА розгляне неправомірні переговори ФК "Барселона" із нападником мадридського "Атлетіко" Антуаном Грізманном, інформує УНН з посиланням на AS.
"Атлетіко" направив скаргу в ФІФА на дії "Барселони" в напрямку нападника "матрацників" Антуана Грізманна. Рішення ФІФА може бути різностороннім – від накладання штрафу на "синьо-гранатових", до відмови оформлення переходу француза та взагалі трансферного бану.
Зазначено, що на початку скарга буде розглянута Комітетом по статусу гравців ФІФА, а далі може потрапити в Дисциплінарний комітет організації.
Як повідомляв УНН, Мессі отримав два трофеї за виступи у чемпіонаті Іспанії.