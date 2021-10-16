ФИФА эвакуировали в Доху афганских футболистов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Международная футбольная организация FIFA помогла группе афганских футболистов покинуть страну. Согласно сообщению, сделанному ФИФА в пятницу, 15 октября, во Франкфурте-на-Майне при поддержке правительства Катара без малого 100 спортсменов из Афганистана были доставлены на самолетах в безопасное место в Дохе, передает УНН.
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По информации ФИФА, планируется организация дальнейших эвакуационных рейсов.
В начале сентября президент ФИФА Джанни Инфантино уже посетил афганских беженцев в Дохе. В Катаре объекты чемпионата мира по футболу 2022 года в настоящее время используются в качестве временного жилья для беженцев.
Напомним
Украинцам предлагали эвакуацию из Афганистана в РФ в обмен на видео о том, что их "бросили на произвол судьбы".