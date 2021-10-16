ФІФА евакуювала в Доху афганських футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міжнародна футбольна організація FIFA допомогла групі афганських футболістів покинути країну. Згідно з повідомленням, зробленому ФІФА в п'ятницю, 15 жовтня, у Франкфурті-на-Майні, за підтримки уряду Катару без малого 100 спортсменів з Афганістану були доставлені на літаках в безпечне місце в Досі, передає УНН.
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За інформацією ФІФА, планується організація подальших евакуаційних рейсів.
На початку вересня президент ФІФА Джанні Інфантіно вже відвідав афганських біженців в Досі. У Катарі об'єкти чемпіонату світу з футболу 2022 року в даний час використовуються в якості тимчасового житла для біженців.
Нагадаємо
Українцям пропонували евакуацію з Афганістану в РФ в обмін на відео про те, що їх "кинули напризволяще".