ФІФА евакуювала в Доху афганських футболістів

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За інформацією ФІФА, планується організація подальших евакуаційних рейсів.

На початку вересня президент ФІФА Джанні Інфантіно вже відвідав афганських біженців в Досі. У Катарі об'єкти чемпіонату світу з футболу 2022 року в даний час використовуються в якості тимчасового житла для біженців.

Нагадаємо

Українцям пропонували евакуацію з Афганістану в РФ в обмін на відео про те, що їх "кинули напризволяще".