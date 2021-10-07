Українцям пропонували евакуацію з Афганістану в РФ в обмін на відео про те, що їх "кинули напризволяще" - ГУР

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Київ • УНН

 • 17908 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Спецслужби Росії намагалися перешкодити евакуації громадян України із захопленого талібами Афганістану. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Цитата

“За наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію. Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде і що держава кинула своїх громадян напризволяще. Незважаючи на небезпеку, яка чекала воїнів ще і з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію”, — заявили в ГУР.

Деталі

Також в управлінні привели слова співробітника військової розвідки України Олега, який поспілкувався з журналістами телеканалу “Настоящее время”.

Як повідомляється, військовий був одним з безпосередніх учасників операції з порятунку українців з Афганістану.

“Російські засоби масової інформації провели спеціальну інформаційну операцію про те, що зірвалася угода з евакуації, два рази. Навіть нашим громадянам (ми їх забирали) надходили такі пропозиції по евакуації в Російську Федерацію в обмін на відеоматеріал про те, що їх кинули там напризволяще”, — повідомив співробітник ГУР.

Також за його словами, в Афганістані залишається ще багато громадян, які продовжують звертатися з проханням про евакуацію, але в даний час у них є “певні проблеми з документами”.

“Вони не можуть вилетіти з тих чи інших причин. Дуже багато громадян відмовляються вилітати без членів родини. Якщо у одного немає (документів — ред.) — вони все не їдуть. Це велика проблема”, — додав він.

Контекст

У вересні літаком з афганської столиці в Україну прибуло близько ста осіб, з них 30 — це українські громадяни.

Пізніше ЗМІ повідомили про те, що представники “Талібану” вимагали у українських військових в аеропорту визнати їх і погрожували забрати літак.

За даними МЗС, на сьогодні близько 100 українських громадян, які перебувають в Афганістані, хочуть виїхати з країни.

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