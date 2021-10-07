Українцям пропонували евакуацію з Афганістану в РФ в обмін на відео про те, що їх "кинули напризволяще" - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Спецслужби Росії намагалися перешкодити евакуації громадян України із захопленого талібами Афганістану. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
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“За наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію. Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде і що держава кинула своїх громадян напризволяще. Незважаючи на небезпеку, яка чекала воїнів ще і з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію”, — заявили в ГУР.
Деталі
Також в управлінні привели слова співробітника військової розвідки України Олега, який поспілкувався з журналістами телеканалу “Настоящее время”.
Як повідомляється, військовий був одним з безпосередніх учасників операції з порятунку українців з Афганістану.
“Російські засоби масової інформації провели спеціальну інформаційну операцію про те, що зірвалася угода з евакуації, два рази. Навіть нашим громадянам (ми їх забирали) надходили такі пропозиції по евакуації в Російську Федерацію в обмін на відеоматеріал про те, що їх кинули там напризволяще”, — повідомив співробітник ГУР.
Також за його словами, в Афганістані залишається ще багато громадян, які продовжують звертатися з проханням про евакуацію, але в даний час у них є “певні проблеми з документами”.
“Вони не можуть вилетіти з тих чи інших причин. Дуже багато громадян відмовляються вилітати без членів родини. Якщо у одного немає (документів — ред.) — вони все не їдуть. Це велика проблема”, — додав він.
Контекст
У вересні літаком з афганської столиці в Україну прибуло близько ста осіб, з них 30 — це українські громадяни.
Пізніше ЗМІ повідомили про те, що представники “Талібану” вимагали у українських військових в аеропорту визнати їх і погрожували забрати літак.
За даними МЗС, на сьогодні близько 100 українських громадян, які перебувають в Афганістані, хочуть виїхати з країни.