Украинцам предлагали эвакуацию из Афганистана в РФ в обмен на видео о том, что их "бросили на произвол судьбы" - ГУР

Цитата

“По приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию. Они сообщали о том, что эвакуации украинский не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы. Несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию”, — заявили в ГУР.

Детали

Также в управлении привели слова сотрудника военной разведки Украины Олега, который пообщался с журналистами телеканала “Настоящее время”.

Как сообщается, военный был одним из непосредственных участников операции по спасению украинцев из Афганистана.

“Российские средства массовой информации провели специальную информационную операцию о том, что сорвалась сделка по эвакуации, два раза. Даже нашим гражданам (мы их забирали) поступали такие предложения по эвакуации в Российскую Федерацию в обмен на видеоматериал о том, что их бросили там на произвол судьбы”, — сообщил сотрудник ГУР.



Также по его словам, в Афганистане остается еще много граждан, которые продолжают обращаться с просьбой об эвакуации, но в настоящее время у них есть “определенные проблемы с документами”.

“Они не могут вылететь по тем или иным причинам. Очень многие граждане отказываются вылетать без членов семьи. Если у одного нет (документов — ред.) — они все не едут. Это большая проблема”, — добавил он.

Контекст

В сентябре самолетом из афганской столицы в Украину прибыло около ста человек, из них 30 — это украинские граждане.



Позже СМИ сообщили о том, что представители “талибана” требовали у украинских военных в аеропорту признать их и угрожали забрать самолет.

По данным МИД, на сегодня около 100 украинских граждан, находящихся в Афганистане, хотят уехать из страны.