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Украинцам предлагали эвакуацию из Афганистана в РФ в обмен на видео о том, что их "бросили на произвол судьбы" - ГУР

Киев  •  УНН

 • 17902 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Спецслужбы России пытались помешать эвакуации граждан Украины из захваченного талибами Афганистана. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Цитата

“По приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию. Они сообщали о том, что эвакуации украинский не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы. Несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию”, — заявили в ГУР.

Детали

Также в управлении привели слова сотрудника военной разведки Украины Олега, который пообщался с журналистами телеканала “Настоящее время”.

Как сообщается, военный был одним из непосредственных участников операции по спасению украинцев из Афганистана.

“Российские средства массовой информации провели специальную информационную операцию о том, что сорвалась сделка по эвакуации, два раза. Даже нашим гражданам (мы их забирали) поступали такие предложения по эвакуации в Российскую Федерацию в обмен на видеоматериал о том, что их бросили там на произвол судьбы”, — сообщил сотрудник ГУР.

Также по его словам, в Афганистане остается еще много граждан, которые продолжают обращаться с просьбой об эвакуации, но в настоящее время у них есть “определенные проблемы с документами”.

“Они не могут вылететь по тем или иным причинам. Очень многие граждане отказываются вылетать без членов семьи. Если у одного нет (документов — ред.) — они все не едут. Это большая проблема”, — добавил он.

Контекст

В сентябре самолетом из афганской столицы в Украину прибыло около ста человек, из них 30 — это украинские граждане.

Позже СМИ сообщили о том, что представители “талибана” требовали у украинских военных в аеропорту признать их и угрожали забрать самолет.

По данным МИД, на сегодня около 100 украинских граждан, находящихся в Афганистане, хотят уехать из страны.

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