Таліби вимагали визнати їх і погрожували забрати літак: NYT про українську рятувальну операцію з Кабула

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Так, повідомляється, що українські військові вилетіли в Кабул ще 16 вересня — там вони збиралися пробути кілька годин, так як таліби гарантували евакуацію без перешкод. В результаті їм знадобилося 7 днів.

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“Для українців це був прискорений курс про те як мати справу з урядом Талібану, який боровся з внутрішнім розколом, бюрократичним хаосом і ледь стримуваною схильністю до насильства. Протягом декількох днів таліби відмовлялися звільнити людей, яких українці сподівалися врятувати, неодноразово змінюючи умови угоди про евакуацію, вимагаючи офіційного визнання від українського уряду і в якийсь момент погрожуючи конфіскувати літак”, — пишуть журналісти.

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Минулого четверга, нарешті, евакуйовані прибули до Києва, столиці України.

Як повідомляє NYT, на борту знаходилося 96 змучених афганців, в тому числі група студентів з університету, що спонсорується Ватиканом, і трирічний хлопчик, поранений в результаті теракту в минулому місяці біля воріт в аеропорт.

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Видання зазначає, що після падіння Кабула українські військові літаки “Ільюшин” були одними з перших, хто прибув на допомогу з евакуацією. У якийсь момент група українських офіцерів ГУР “покинули зону безпеки аеропорту і, стріляючи в повітря з рушниць, розчистили дорогу для пари автобусів, що доставляють журналістів у безпечне місце”, повідомляють журналісти.

Операція 16 вересня же зіткнулася з проблемами з самого початку. Повідомляється, що як тільки літак приземлився в Кабулі, представники “Талібану” заявили, що не допустять евакуйованих на борт без письмового звернення українського уряду в “Ісламський Емірат Афганістан”.

“Це може бути витлумачено як акт визнання їхнього уряду, що ми категорично відмовляємося робити”, — сказав NYT генерал Кирило Буданов, командир операції.

Літак повернувся у Київ, а 19 вересня попрямував назад до Кабула. Там він перебував, поки команда на землі і офіційні особи в Україні вели напружені переговори з мінливим складом талібів, кожен з яких стверджував, що є відповідальною особою.

“Найбільша складність полягала у відсутності ієрархічної влади”, — сказав один з українських офіцерів, які брали участь в операції, який говорив за умови, що його ім’я не буде називатися.

Навіть незначні, здавалося б, розбіжності погрожували зірвати всю місію, пише видання. Українці склали список імен евакуйованих, в якому кожна сім’я була виділена різними кольорами. Талібан відмовився прийняти його, несподівано зажадавши, щоб роздруківка була чорно-білою.

“А потім до мене дійшло. Вони забороняють музику; вони забороняють мистецтво. І ми відправляємо їм кольоровий документ, і вони питають, що це за порнографія”, — розповів старший офіцер ГУР.

Роздруківка була відправлена повторно у чорно-білому варіанті.

Українська команда, як повідомляється, провела чотири дні і ночі, в таборі на орендованому комерційному авіалайнері.

З іншого боку люди, які хотіли бути евакуйованими, прибували щодня о 6 годині ранку, сподіваючись сісти на рейс і чекаючи в аеропорту до 12 годин, перш ніж виїхати без результату. Коли вони вже дісталися до виходу на посадку з посадочними талонами в руках, їм сказали, що рейс не вилітає. Один з евакуйованих, який відмовився назвати своє ім’я, сказав NYT, що представники Талібану двічі дзвонили і погрожували йому. Він сказав, що змінював своє місце кожні 24 години з міркувань безпеки і боявся, що його впізнають кожен раз, коли він вирушає в аеропорт в надії сісти на український рейс.

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Українські офіцери також розповіли, що рятувальна місія мало не зірвалася в середу ввечері, коли співробітники служби безпеки в аеропорту заявили, що літак повинен вилетіти через 30 хвилин без евакуйованих, інакше судно буде конфісковано.

Українські офіційні особи не повідомили подробиць про те, як саме вийшли з глухого кута, але послалися на допомогу Туреччини, Пакистану і Катару, а також на Валі Монавара, посла в Україні попереднього афганського уряду, який залишається на своєму посту в Києві, пише видання.

Повідомляється також, що майже два десятки людей з початкового списку на євакуацію залишилися в Афганістані, в основному через те, що у них не було дійсних проїзних документів.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.