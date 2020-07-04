ФИБА объявила список участников следующего сезона Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. ФИБА утвердила состав участников Лиги чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.
Всего в турнире примут участие 44 команды. 28 участников получили направления места в групповом этапе. Еще 16 команд стартуют в квалификации.
В итоге на групповом этапе будут играть 32 команды: четыре группы по восемь участников. По четыре команды из каждой группы выходят в следующий раунд, после которого определятся четвертьфиналисты.
Всего в Лиге чемпионов стартуют команды из 25 стран, среди них 14 действующих чемпионов национальных первенств, а именно:
“АЭК” (Греция), “Бамберг” (Германия), “Сарагоса” (Испания), “Шоле” (Франция), “Дарюшафака” (Турция), “Динамо Сассари” (Италия), “Нимбурк” (Чехия), “Сомбатхей” (Венгрия), “Остенде” (Бельгия), “Болонья” (Италия), “Галатасарай” (Турция), “Хапоэль” (Иерусалим, Израиль), “Хапоэль” (Холон, Израиль), “Бриндизи” ( Италия), “Тенерифе” (Испания), “Дижон” (Франция), “Лимож” (Франция), “Нижний Новгород” (Россия), “Перистери” (Греция), “Каршияка” (Турция), “Бильбао” (Испания), “Ритас Вильнюс” (Литва), “Бургос” (Испания), “Страсбур” (Франция), “Люблин” (Польша), “Бурса” (Турция), “Тюрк Телеком” (Турция), “ВЭФ” (Латвия).
От Украины в Лиге чемпионов стартует “Днепр” — по квалификации. Жеребьевка состоится 15 июля.
Примечательно, что квалификация стартует 15 сентября, групповой этап регулярного чемпионата — 13 октября.
Отмечено, ФИБА ожидает, что пятый сезон турнира будет сильнейшим за все времена.