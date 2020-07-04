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ФІБА оголосила список учасників наступного сезону Ліги чемпіонів

ФІБА оголосила список учасників наступного сезону Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. ФІБА затвердила склад учасників Ліги чемпіонів на наступний сезон. Про це інформує УНН з посиланням на сайт ФІБА.

Загалом у турнірі візьмуть участь 44 команди. 28 учасників отримали напряму місця в груповому етапі. Ще 16 команд стартуватимуть в кваліфікації.

У підсумку на груповому етапі гратимуть 32 команди: чотири групи по вісім учасників. По чотири команди з кожної групи виходять у наступний раунд, після якого визначаться чвертьфіналісти.

Загалом у Лізі чемпіонів стартуватимуть команди з 25-ти країн, серед них 14 чинних чемпіонів національних першостей, а саме:

“АЕК” (Греція), “Бамберг” (Німеччина), “Сарагоса” (Іспанія), “Шоле” (Франція), “Дарюшафака” (Туреччина), “Динамо Сассарі” (Італія), “Німбурк” (Чехія), “Сомбатгей” (Угорщина), “Остенде” (Бельгія), “Болонья” (Італія), “Галатасарай” (Туреччина), “Хапоель” (Єрусалим, Ізраїль), “Хапоель” (Холон, Ізраїль), “Бріндізі” (Італія), “Тенеріфе” (Іспанія), “Діжон” (Франція), “Лімож” (Франція), “Ніжній Новогород” (Росія), “Перістері” (Греція), “Каршияка” (Туреччина), “Більбао” (Іспанія), “Ритас Вільнюс” (Литва), “Бургос” (Іспанія), “Страсбур” (Франція), “Люблін” (Польща), “Бурса” (Туреччина), “Тюрк Телеком” (Туреччина), “ВЕФ” (Латвія).

Від України в Лізі чемпіонів стартуватиме “Дніпро” — з кваліфікації. Жеребкування відбудеться 15 липня.

Примітно, що кваліфікація стартує 15 вересня, груповий етап регулярного чемпіонату — 13 жовтня.

Зазначено, ФІБА очікує, що п’ятий сезон турніру буде найсильнішим за всі часи.

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