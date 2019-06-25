ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов на 3,28 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 3,28 млрд грн, из которых 1,05 млрд грн составляют права требования по кредитам, 1,92 млрд грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает УНН.
Регулятор обнародовал ТОП-10 банков по сумме выставленных на продажу активов:
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- АО "Дельта Банк" - на 1 062,06 млн грн;
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- АО "Родовид Банк" - на 769,78 млн грн;
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- АО "Банк Богуслав" - на 559,81 млн грн;
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- ПАО "АКБ "Киев" - на 295,50 млн грн;
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- ПАО "ВиЭйБи Банк" - на 184,77 млн грн;
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- ПАО "КБ "Надра" - на 134,26 млн грн;
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- АО "Имэксбанк" - на 92,61 млн грн;
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- АО "Банк "Финансы и Кредит" - на 72,92 млн грн;
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- АО "ВТБ Банк" - на 28,71 млн грн;
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- ПАО "УПБ" - на 21,87 млн грн.
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Кроме того, сообщается, что в течение недели запланирована продажа активов: ПАО "ВБР", АБ "Укоопспилка", ПАО "Банк Национальный Кредит", АО "КБ "Экспобанк", ПАО "Интеграл-банк", АО "Еврогазбанк", ПАО "Банк Камбио", ПАО "КБ "Актив-банк", ПАО "Диамантбанк", ПАО "Актабанк".
Напомним, 19 июня ФГВФЛ выставил на продажу активы ликвидируемых банков стоимостью 2,7 млрд грн.