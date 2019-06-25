ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів на 3,28 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 3,28 млрд грн, з яких 1,05 млрд грн становлять права вимоги за кредитами, 1,92 млрд грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Про це повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізосіб, передає УНН.
Регулятор оприлюднив ТОП-10 банків за сумою виставлених на продаж активів:
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- АТ "Дельта Банк" - на 1 062,06 млн грн;
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- АТ "Родовід Банк" - на 769,78 млн грн;
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- АТ "Банк Богуслав" - на 559,81 млн грн;
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- ПАТ "АКБ "Київ" - на 295,50 млн грн;
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- ПАТ "ВіЕйБі Банк" - на 184,77 млн грн;
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- ПАТ "КБ "Надра" - на 134,26 млн грн;
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- АТ "Імексбанк" - на 92,61 млн грн;
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- АТ "Банк "Фінанси та Кредит" - на 72,92 млн грн;
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- АТ "ВТБ Банк" - на 28,71 млн грн;
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- ПАТ "УПБ" - на 21,87 млн грн.
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Окрім того, повідомляється, що упродовж тижня запланований продаж активів: ПАТ "ВБР", АБ "Укоопспілка", ПАТ "Банк Національний Кредит", АТ "КБ "Експобанк", ПАТ "Інтеграл-банк", АТ "Єврогазбанк", ПАТ "Банк Камбіо", ПАТ "КБ "Актив-Банк", ПАТ "Діамантбанк", ПАТ "Актабанк".
Нагадаємо, 19 червня ФГВФО виставив на продаж активи банків, що ліквідуються, вартістю 2,7 млрд грн.