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ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів на 3,28 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 3,28 млрд грн, з яких 1,05 млрд грн становлять права вимоги за кредитами, 1,92 млрд грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Про це повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізосіб, передає УНН.

ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів на 3,28 млрд грн

Регулятор оприлюднив ТОП-10 банків за сумою виставлених на продаж активів:

  • АТ "Дельта Банк" - на 1 062,06 млн грн;
  • АТ "Родовід Банк" - на 769,78 млн грн;
  • АТ "Банк Богуслав" - на 559,81 млн грн;
  • ПАТ "АКБ "Київ" - на 295,50 млн грн;
  • ПАТ "ВіЕйБі Банк" - на 184,77 млн грн;
  • ПАТ "КБ "Надра" - на 134,26 млн грн;
  • АТ "Імексбанк" - на 92,61 млн грн;
  • АТ "Банк "Фінанси та Кредит" - на 72,92 млн грн;
  • АТ "ВТБ Банк" - на 28,71 млн грн;
  • ПАТ "УПБ" - на 21,87 млн грн.

Окрім того, повідомляється, що упродовж тижня запланований продаж активів: ПАТ "ВБР", АБ "Укоопспілка", ПАТ "Банк Національний Кредит", АТ "КБ "Експобанк", ПАТ "Інтеграл-банк", АТ "Єврогазбанк", ПАТ "Банк Камбіо", ПАТ "КБ "Актив-Банк", ПАТ "Діамантбанк", ПАТ "Актабанк".

Нагадаємо, 19 червня ФГВФО виставив на продаж активи банків, що ліквідуються, вартістю 2,7 млрд грн.

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