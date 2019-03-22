ФГВФЛ повторно выставил на продажу пул ипотечных кредитов банков на 20 млн грн

"8 апреля в системе ProZorro.Продажи состоятся торги по реализации кредитного портфеля, в который входят права требования по 72 кредитным договорам ПАО "БАНК ФОРУМ", 2 кредитным договорам Банка "Демарк" и 1 кредитному договору АКБ "НОВЫЙ", - говорится в сообщении.

Стартовая цена лота составляет 19,924 млн грн.

В ФГВФЛ сообщили, что все кредиты, собранные в этом пуле, обеспеченные ипотекой и ранее выставлялись на индивидуальные торги в системе ProZorro.Продажи, но не были выкуплены.

Отмечается, что особенность этого портфеля в том, что все кредиты обслуживаются и имеют ликвидный залог. В составе пула их можно выкупить с максимальной скидкой 40%.

Торги лота пройдут по голландской модели аукциона с поэтапным снижением цены. Это позволит покупателям самостоятельно установить рыночную стоимость актива. По правилам голландского аукциона на ProZorro.Продажи после остановки одним из участников автоматического снижения цены, начинается этап подачи закрытых ценовых предложений, когда другие участники могут предложить большую цену, чем зафиксирована.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу 5 пулов неработающих кредитов.