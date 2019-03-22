ФГВФО повторно виставив на продаж пул іпотечних кредитів банків на 20 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів повторно виставив на продаж пул працюючих іпотечних кредитів трьох банків. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
"08 квітня у системі ProZorro.Продажі відбудуться торги з реалізації кредитного портфелю, до якого входять права вимоги за 72 кредитними договорами ПАТ "БАНК ФОРУМ", 2 кредитними договорами Банку "Демарк" і 1 кредитним договором АКБ "НОВИЙ", - йдеться у повідомленні.
Стартова ціна лоту складає 19,924 млн грн.
У ФГВФО повідомили, що усі кредити, зібрані в цьому пулі, забезпечені іпотекою і раніше виставлялися на індивідуальні торги у системі ProZorro.Продажі, але не були викуплені.
Зазначається, що особливість цього портфелю у тому, що всі кредити обслуговуються і мають ліквідну заставу. У складі пулу їх можна викупити з максимальною знижкою 40%.
Торги лоту пройдуть за голландською моделлю аукціону з поетапним зниженням ціни. Це дасть змогу покупцям самостійно встановити ринкову вартість активу. За правилами голландського аукціону на ProZorro.Продажі після зупинки одним з учасників автоматичного зниження ціни, починається етап подачі закритих цінових пропозицій, коли інші учасники мають змогу запропонувати більшу ціну, ніж зафіксована.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів виставить на продаж 5 пулів непрацюючих кредитів.