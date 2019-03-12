Фонд гарантування вкладів виставить на продаж 5 пулів непрацюючих кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставить на продаж 5 пулів непрацюючих кредитів у найближчі чотири місяці. Про це повідомив директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО Тарас Єлейко на прес-конференції про продаж рекордного пулу непрацюючих кредитів, передає кореспондент УНН.
“Найближчим часом вже є погоджені рішення про 5 пулів великих корпоративних кредитів, в тому числі, 3 міжбанківські пули та 2 пули, які зв’язані одною юридичною особою, або одною заставою”, — зазначив Єлейко.
Він додав, що це план на найближчий квартал; ці пули будуть виходити на ринок з залученням міжнародних радників.
“На найближчі півроку, враховуючи, що час ліквідації банків добігає кінця, ми плануємо виставити на ринок і продати активів орієнтовно на 150 млрд грн. по балансовій вартості”, — додав Єлейко.
Крім того, за його словами, у 2019 році Фонд планує виставити на ринок пул кредитів, пов’язаний з стадіоном “Чорноморець” в Одесі.
Тарас Єлейко пояснив, що всі активи до того, як потрапити в пули, торгуються на індивідуальній основі і тільки після цього складаються у пули до 1,5 млрд грн. Потім вони торгуються на Prozorro.Sale і, якщо не продаються, укріпляються в активи до 10 млрд грн і більше. Після цього вони виставляються на міжнародний ринок з залученням міжнародних радників для максимізації внутрішніх та зовнішніх інвесторів.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів продав пул недіючих кредитів на 8 млрд грн.