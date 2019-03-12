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Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу 5 пулов неработающих кредитов

Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу 5 пулов неработающих кредитов

Киев  •  УНН

 • 10399 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на продажу 5 пулов неработающих кредитов в ближайшие четыре месяца. Об этом сообщил директор департамента консолидированного продажи активов ФГВФЛ Тарас Елейко на пресс-конференции о продаже рекордного пула неработающих кредитов, передает корреспондент УНН.

"В ближайшее время уже есть согласованные решения о 5 пулов крупных корпоративных кредитов, в том числе, 3 межбанковские пулы и 2 пули, которые связаны одним юридическим лицом, или одним залогом", - отметил Елейко.

Он добавил, что это план на ближайший квартал; эти пулы будут выходить на рынок с привлечением международных советников.

"На ближайшие полгода, учитывая, что при ликвидации банков подходит к концу, мы планируем выставить на рынок и продать активов ориентировочно на 150 млрд грн. по балансовой стоимости", - добавил Елейко.

Кроме того, по его словам, в 2019 году Фонд планирует выставит на рынок пул кредитов, связанный с стадионом "Черноморец" в Одессе.

Тарас Елейко объяснил, что все активы до того, как попасть в пулы, торгуются на индивидуальной основе и только после этого составляются в пулы до 1,5 млрд грн. Затем они торгуются на Prozorro.Sale и, если не продаются, укрепляются в активы до 10 млрд грн и больше. После этого они выставляются на международный рынок с привлечением международных советников для максимизации внутренних и внешних инвесторов.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов продал пул недействующих кредитов на 8 млрд грн.

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