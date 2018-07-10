ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф и предлагает должность
Киев • УНН
КИЕВ.10 июля. УНН. Федерация футбола Украины решила компенсировать хорватском футболисту Огнен Вукоевич штраф, наложенный на него ФИФА за поздравления украинцев словами "Слава Украине" после победы над сборной России. Об этом рассказал президент ФФУ Андрей Павелко в кулуарах парламента, передает УНН.
Павелко пришел в Раду в футболке сборной Хорватии.
"Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ", - сказал Павелко.
Президент ФФУ добавил, что сейчас в Федерации изучают юридическую плоскость для помощи Огнену при подаче апелляции на решение ФИФА или при подаче заявления в КАС (Спортивный арбитражный суд).
"Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе", - сказал Павелко.
Он также добавил, что никакой политики в лозунге "Слава Украине" не видит, и этот вопрос нардеп будет поднимать на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.
Как писал УНН, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. После матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"
Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, а Хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича с делегации хорватской сборной на ЧМ.
Вида, комментируя свои слова, заявил, что его возглас "Слава Украине" не является политическим посланием и должно восприниматься как знак благодарности украинцам за поддержку хорватов в течение всего футбольного турнира.
Федерация футбола Украины, в свою очередь, направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга "Слава Украине!" и с просьбой не наказывать хорватских игроков.