ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф и предлагает должность

Павелко пришел в Раду в футболке сборной Хорватии.

"Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ", - сказал Павелко.

Президент ФФУ добавил, что сейчас в Федерации изучают юридическую плоскость для помощи Огнену при подаче апелляции на решение ФИФА или при подаче заявления в КАС (Спортивный арбитражный суд).

"Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе", - сказал Павелко.

Он также добавил, что никакой политики в лозунге "Слава Украине" не видит, и этот вопрос нардеп будет поднимать на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.

Как писал УНН, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. После матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, а Хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича с делегации хорватской сборной на ЧМ.

Вида, комментируя свои слова, заявил, что его возглас "Слава Украине" не является политическим посланием и должно восприниматься как знак благодарности украинцам за поддержку хорватов в течение всего футбольного турнира.

Федерация футбола Украины, в свою очередь, направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга "Слава Украине!" и с просьбой не наказывать хорватских игроков.