ФФУ компенсує Вукоєвичу штраф і пропонує посаду
Київ • УНН
КИЇВ.10 липня. УНН. Федерація футболу України вирішила компенсувати хорватському футболісту Огнєну Вукоєвичу штраф, накладений на нього ФІФА за вітання українців словами "Слава Україні" після перемоги над збірною Росії. Про це розповів президент ФФУ Андрій Павелко в кулуарах парламенту, передає УНН.
Павелко прийшов у Раду у футболці збірної Хорватії.
"Ми у ФФУ вирішили компенсувати Вукоєвичу штраф, накладений на нього, і, якщо він вважатиме за можливе, запропонувати йому роботу у ФФУ", - сказав Павелко.
Президент ФФУ додав, що наразі у Федерації вивчають юридичну площину для допомоги Огнєну при поданні апеляції на рішення ФІФА чи при подачі заяви в КАС (Спортивний арбітражний суд).
"Ми надамо повну юридичну та фінансову допомогу у цьому питанні", - сказав Павелко.
Він також додав, що ніякої політики у гаслі "Слава Україні" не бачить, і це питання нардеп підніматиме на наступному засіданні комітету ФІФА у Цюріху.
Як писав УНН, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу екс-гравець київського "Динамо" Домагой Віда, а також скаут київського клубу Огнєн Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами "Слава Україні!"
Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича зі делегації хорватської збірної на ЧМ.
Віда, коментуючи свої слова, заявив, що його вигук "Слава Україні" не є політичним посланням і має сприйматися як знак подяки українцям за підтримку хорватів протягом усього футбольного турніру.
Федерація футболу України, у свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла "Слава Україні!" та з проханням не карати хорватських гравців.