Феерия слэм-данков: Лень установил персональный рекорд выступлений за "Атланту"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Стопроцентная реализация украинского центрового Алексея Леня не помогла его “Атланте Хокс” получить положительный результат во встрече против “Кливленд Кавальерс”, передает корреспондент УНН.
На старте игры украинский легионер реализовал аллей-уп от партнера, а затем забросил трехочковый с угла площадки. Начало второй 12-минутки начался со слэм-данка украинца. В этот промежуток 5-й номер драфта 2013 года четырежды становился на линию штрафных, а также еще в одном моменте поразил сверху кольцо “Кавальерс”.
В дальнейшем партнеры находили Алексея в удобных положениях и до конца матча он реализовал все свои броски с игры исключительно слэм-данками и аллей-упами.
В результате за 26:38 минуты он набрал 22 очка (8/8 двухочковые, 1/1 трехочковые, 3/6 штрафные), что стало лучшим показателем в карьере игрока в форме “Хокс”. Также добавил к лицевой счета 9 подборов, 2 блок-шота, 1 передачу и 2 перехвата.
Добавим, что “Атланта” потерпела 5 поражение в сезоне — 114: 136.
Как ранее информировал УНН, украинский данкер Вадим “Miller” Пиддубченко победил в конкурсе слэм-данков на финальном этапе “FIBA 3 × 3 World Tour” в китайском Пекине.