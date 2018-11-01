Феєрія слем-данків: Лень встановив персональний рекорд виступів за "Атланту"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Стовідсоткова реалізація з гри українського центрового Олексія Леня не допомогла його “Атланті Хокс” одержати позитивний результат у зустрічі проти “Клівленд Кавальєрс”, передає кореспондент УНН.
На старті гри український легіонер реалізував алей-уп від партнера, а згодом закинув триочковий із кута майданчика. Початок другої 12-хвилинки розпочався із слем-данку українця. В цей проміжок 5-й номер драфту 2013 року чотири рази ставав на лінію штрафних, а також ще в одному моменті вразив згори кільце “Кавальєрс”.
Надалі партнери знаходили Олексія у зручних положеннях і до кінця матчу він реалізував усі свої кидки із гри виключно слем-данками та алей-упами.
Як наслідок за 26:38 хвилини він набрав 22 очки (8/8 двоочкові, 1/1 триочкові, 3/6 штрафні), що стало кращим показником в кар’єрі гравця у формі “Хокс”. Також додав до лицьового рахунку 9 підбирань, 2 блок-шоти, 1 передачу і 2 перехоплення.
Додамо, що “Атланта” зазнала 5 поразки в сезоні — 114:136.
Як раніше інформував УНН, український данкер Вадим “Miller” Піддубченко переміг у конкурсі слем-данків на фінальному етапі “FIBA 3×3 World Tour” у китайському Пекіні.