Український данкер став тріумфатором фінального етапу "FIBA 3x3 World Tour"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Український данкер Вадим “Miller” Піддубченко переміг у конкурсі слем-данків на фінальному етапі “FIBA 3×3 World Tour” у китайському Пекіні, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
У вирішальних змаганнях наш баскетболіст здолав п’ятиразового переможця “FIBA 3×3 World Tour” з данків поляка Рафала “Lipek” Ліпінського. Для Піддубченка це вжедруга перемога.
Нагадаємо, раніше співвітчизник Піддубченка Дмитро “Smoove” Кривенко переміг у змаганнях данкерів на чемпіонаті світу 2018 року з баскетболу 3×3.