Украинский данкер стал триумфатором финального этапа "FIBA 3x3 World Tour"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинский Данкер Вадим “Miller” Пиддубченко победил в конкурсе слэм-данков на финальном этапе “FIBA 3×3 World Tour” в китайском Пекине, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
В решающих соревнованиях наш баскетболист одолел пятикратного победителя “FIBA 3×3 World Tour” с данков поляка Рафала “Lipek” Липинского. Для Пиддубченка это вжедруга победа.
Напомним, ранее соотечественник Пиддубченка Дмитрий “Smoove” Кривенко победил в соревнованиях данкеров на чемпионате мира 2018 года по баскетболу 3×3.