Украинский данкер стал триумфатором финального этапа "FIBA 3x3 World Tour"

В решающих соревнованиях наш баскетболист одолел пятикратного победителя “FIBA 3×3 World Tour” с данков поляка Рафала “Lipek” Липинского. Для Пиддубченка это вжедруга победа.

Напомним, ранее соотечественник Пиддубченка Дмитрий “Smoove” Кривенко победил в соревнованиях данкеров на чемпионате мира 2018 года по баскетболу 3×3.